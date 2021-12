Tasso di positività raddoppiato: ecco perché

Dobbiamo capire che sui molecolari il tasso di positività ad oggi è molto alto. Se noi disaggreghiamo molecolari ed antigenici, sui molecolari siamo oltre il 10% del tasso di positività già da un paio di settimane. E i tamponi molecolari sono quelli che vengono fatti nei casi in cui è più probabile che poi effettivamente ci sia una possibilità a monte, tamponi di controllo, tamponi a seguito di contatto stretto e così via, per cui il dato di oggi è un dato un po' matto, non è confrontabile con gli altri giorni.