La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano per detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L'uomo deteneva il quantitativo in un box ed è stato sorpreso intento a sistemare numerosi involucri contenenti 64 kg di hashish e 45 kg di marijuana, quest'ultima racchiusa in 58 buste trasparenti. .