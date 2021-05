I vaccini vanno impiegati tutti. AstraZeneca è un vaccino che è, diciamo, consigliato per determinate classi, ma l'EMA dice "Va bene per tutti". Considerate i vaccini ad adenovirus che, in Gran Bretagna oggi, hanno somministrato 21 milioni di vaccini AstraZeneca. Questo è importante, perché fare il vaccino vuol dire salvarsi, è chiaro che ci sono degli effetti collaterali ma sono infinitesimi, dobbiamo impiegare tutto, se non impieghiamo tutto, il ritmo della campagna non raggiunge i risultati e gli effetti voluti, nei tempi che mi sono prefigurato insieme alla mia struttura, insieme alle Regioni. Quindi questo è il messaggio che voglio lanciare oggi, dobbiamo impiegare tutto ciò che abbiamo, è probabile che nell'ambito di quella che si chiama "rolling review", cioè la revisione dovuta all'esperienza, a ciò che succede durante le vaccinazioni di massa, si possa anche fare quella raccomandazione di auspicio, su una classe inferiore dei 60.