Sulla campagna vaccinale le Regioni lanciano l'allarme scorte anche se il Governo, con il Commissario Straordinario, rassicura. Dopo il varo del Decreto di aprile, l'attenzione si sposta proprio sul Piano Vaccini. Alcune Regioni, Lazio e Veneto in testa, mettono in guardia sull'esaurimento scorte di AstraZeneca. Il Commissario Figliuolo ha annunciato l'arrivo di 1,3 milioni di dosi di vaccino nelle prossime ore, invitando, poi, i medici di base a fare la loro parte. "Dobbiamo fare tutti di più e insieme" le sue parole. Ad analizzare la situazione vaccini anche il Ministro della Salute Speranza: "La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque noi riusciamo a vaccinare, vediamo che c'è un crollo del tasso di contagio". Ma le Regioni chiedono chiarezza. "Noi vorremmo provare a contribuire il più possibile, mettendo a disposizione tutte le nostre strutture, tutte le nostre forze, però è chiaro che occorre una programmazione che dia certezza. Tantissime categorie ci chiedono risposte che noi non riusciamo a dare". Intanto il Viminale chiede ai Prefetti di intensificare i controlli in occasione della Pasqua e anche in questo, caso con i movimenti in zona rossa, i riflettori saranno inevitabilmente puntati su quello che succederà a livello regionale. "Bisogna, durante queste feste, ridurre al massimo ogni occasione di incontro, lo dico chiaramente, le messe si possono seguire in TV, si possono fare per TV e per telefono tutti quegli adempimenti che è possibile fare di persona, evitatelo per favore, perché tanto nessuno è in grado di multarvi. Parliamoci chiaro, non pretendete dallo Stato ciò che voi stessi, poi, non siete in grado di fare da soli".