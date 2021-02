Varianti nel senese, inglese al 50%

Al Laboratorio di Microbiologia e virologia di Siena arrivano 1800 tamponi al giorno. Di questi tamponi, molti sono positivi. In ogni seduta che facciamo possiamo trovare 4 5 addirittura momenti più critici anche 10 campioni positivi su un totale di 90 tamponi che vengono caricati per ogni seduta. Per ricercare la variante è necessario poi fare il sequenziamento che è un test molto più complesso e soprattutto richiede più tempo, almeno 48 72 ore. Questo è lo strumento che serve per sequenziare il gene della spike. Per ora abbiamo trovato la variante inglese e la variante brasiliana. La variante inglese si sta diffondendo, molto sta soppiantando il ceppo circolante finora, Noi nella nostra area siamo arrivati quasi al 50%, è un ceppo che ha un vantaggio selettivo nella trasmissione e la contagiosità è molto maggiore. Un'alta percentuale della fascia giovanile è colpita dal sars. I suoi colleghi stanno dicendo non stiamo sequenziando abbastanza, non stiamo studiando abbastanza le varianti. Per quanto mi riguarda stiamo valutando invece abbastanza la presenza di queste varianti, stiamo sequenziando, cerchiamo di fare il massimo possibile in base anche alle risorse disponibili. Proprio perché capiamo che è molto importante andare a vedere quanto circolino queste varianti.