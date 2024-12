Auto, revocati licenziamenti indotto Stellantis

Scongiurato il licenziamento per gli operai del Lingotto di Stellantis, la multiplazione dell'auto rinnoverà per un anno la commessa a Trasnova che così potrà continuare ad andare avanti e a dare in subappalto una parte dei lavori a una serie di ditte di Pomigliano, Cassino e Melfi. Nel complesso così sarebbero 249 i dipendenti che eviterebbero di perdere il posto. Dopo l'accordo raggiunto al Ministero delle Imprese gli impiegati coinvolti che hanno protestato per le vie di Roma non stapperanno certo lo spumante perché il futuro rimane comunque incerto. Densa di nubi resto d'altra parte la situazione per l'intero settore delle quattro ruote in Europa, così come in Italia. Nel nostro Paese i Sindacati e il Governo e tutto il mondo della politica continuano il pressing su Stellantis affinché dia garanzie concrete su fabbriche e produzione personale. Jean Philippe Imparato, responsabile del gruppo per l'Europa ha assicurato che nessun stabilimento sarà chiuso, prevedendo che l'Italia nel 2029 diventerà il secondo mercato continentale. Intanto la Casa che tra i suoi marchi annovera Fiat, Peugeot, Jeep e Alfa Romeo, investirà oltre quattro miliardi in Spagna per un impianto di batterie per auto elettriche insieme a una società cinese, grazie anche ad aiuti pubblici. Un progetto per certi versi simile a quello di Termoli in Italia al momento congelato. Quello del passaggio alle vetture elettriche è probabilmente il principale nodo che rischia di strangolare l'industria dell'auto, il nostro Governo si è impegnato per ammorbidire le regole europee che vieteranno le vetture a benzina e diesel nel 2035 ma con vincoli progressivi a breve termine, allo stesso tempo tenta di racimolare risorse per il settore dopo aver tagliato i fondi stanziati negli anni scorsi.