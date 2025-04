Bollette, 200 euro a famiglia: ecco a chi spetta

Il nuovo bonus bollette per le famiglie vale 200 €, un aiuto una tantum, cioè per una volta sola che non andrà a tutti, ma solo a chi ha più problemi ad arrivare a fine mese. Per avere il sostegno pubblico, infatti, bisogna avere un'attestazione ISEE che tiene conto non solo dello stipendio, ma anche dei risparmi in banca e di case di proprietà, fino a 25mila €. Il contributo per luce e gas si potrà sommare al vecchio sconto riservato a chi è in condizioni di disagio, il cosiddetto bonus sociale, arrivando così a 500 €, sempre che l'ISEE, non superi i 9mila530 € con soglie più alte per chi ha figli. Non è necessario compilare moduli per ottenere l'agevolazione, arriverà in automatico con la fattura che quindi sarà scontata, tra aprile e luglio o nel primo trimestre successivo alla presentazione dell'ISEE. Il bonus, si stima, potrebbe coinvolgere 8milioni di famiglie per una spesa di 1,6miliardi. Contro i rincari delle bollette energetiche nel nostro paese, che pur lontani dai picchi raggiunti nel 2022, rimangono tra le più costose d'Europa, il governo ha teso una mano anche alle imprese. Alle aziende sono destinati 1,4miliardi di cui la metà per le piccole e medie, e il resto per quelle che consumano più energia con un sistema di compensazione sulle tasse a carico di chi inquina maggiormente. In totale, dunque, per alleggerire il peso dei prezzi di elettricità e metano si spendono circa 3miliardi. Si confida sull'arrivo della stagione calda che dovrebbe ridurre il costo del gas, sul quale si basano in buona parte le tariffe della luce, ma in previsione di rialzi il governo ha annunciato che quando il prezzo dell'energia supererà una certa soglia, lo Stato rinuncerà alle maggiori entrate dell'IVA, l'imposta sui consumi, destinando gli incassi alla riduzione delle bollette.