Tutta l'Europa, in particolare l'Italia, ha deciso di riscaldare le case col gas e di produrre l'energia elettrica molto col gas. Naturalmente questa decisione ci ha resi dipendenti dal gas nel frattempo le produzioni olandesi sono scese, le produzioni italiane sono scese, importiamo sempre più gas dalla Russia e non solo dalla Russia, ma in particolare della Russia e naturalmente l'indipendenza energetica è la base dell'indipendenza politica.