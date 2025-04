Guerra commerciale dazi, torna calma sui mercati azionari

Dopo due settimane di tempesta torna un po' di calma sui mercati azionari. Tutti gli indici europei archiviano un lunedì in forte guadagno, con Piazza Affari che risale di quasi tre punti percentuali. Ovviamente il recupero rispetto ai cali di aprile è solo parziale, ma l'umore degli investitori sembra essere migliorato nel weekend, dopo che il Presidente Trump ha congelato gli aumenti delle tariffe doganali per una serie di prodotti high-tech che le aziende americane fabbricano in gran parte all'estero e specie in Estremo Oriente. L'incertezza resta tutta, visto che lo stesso Trump ci ha tenuto a specificare che la sospensione è temporanea, e arriva solo perché saranno applicate a breve tariffe specifiche su computer e semiconduttori. Fatto sta che i titoli del settore high-tech, tra i più penalizzati nelle ultime sedute, sono stati tra i più acquistati. Nvidia, il gigante americano dei chip, ha annunciato che inizierà a produrre super computer di intelligenza artificiale interamente negli Stati Uniti, in Texas. Altri elementi hanno spinto in positivo i listini, come la trimestrale migliore delle attese di Goldman Sachs, una delle più importanti banche del mondo. Sul fronte dei titoli di stato, buon lunedì per i nostri decennali, dopo che l'agenzia di rating Standard and Poor's ha migliorato il suo giudizio sull'Italia. Grazie ai forti acquisti, il rendimento del BTP a 10 anni scende al 03,68% recuperando gran parte dell'impennata delle ultime settimane. .