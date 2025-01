La crisi diplomatica di 14 ore tra Stati Uniti e Colombia

E' un assaggio di quello che probabilmente vedremo nei prossimi quattro anni. Una prova di forza del Presidente Donald Trump, questa volta con la Colombia perché voleva far atterrare nel Paese dei migranti, rimpatriarli con degli aerei militari. Abbiamo visto le fotografie dei migranti in catene. In realtà la Colombia è da anni che accetta i rimpatri americani, ma questa volta il Presidente Gustavo Petro, che ha tra l'altro anche la cittadinanza italiana, ha deciso di bloccare gli aerei militari perché secondo lui non era stata garantita la tutela dei diritti umani. Un trattamento non degradante. Cosa è successo nel giro di qualche ora? Prima reazione l'ambasciata americana ha chiuso la sezione Visti, quindi i colombiani non potevano più richiedere visti per gli Stati Uniti, poi è arrivato il Presidente Donald Trump che sul suo Social Truth questa è guerra diplomatica combattuta a suon di Social Network ha messo il peso da 90, ha minacciato dazi al 50%. Altre sanzioni contro le merci colombiane e i suoi cittadini. 22.40 arriva la replica del Presidente sempre tramite X, la Colombia annuncia contro dazi contro gli Stati Uniti per poi arrivare nella notte italiana a un accordo con la Colombia che accetta sostanzialmente i termini americani. Vediamo questa prova di forza con quali armi si è combattuta quelle del commercio. Dicevamo dei dazi. Più o meno la bilancia commerciale è abbastanza equilibrata tra Stati Uniti e Colombia. Come vediamo, ma attenzione, perché in realtà gli Stati Uniti valgono per la Colombia il 26% del proprio export per gli Stati Uniti la Colombia l'1% e quindi si capisce bene, appunto come sono andate le cose. Non è comunque del tutto così lineare la relazione commerciale, per esempio l'11% dell'export colombiano è il caffè. Il 20% del caffè americano arriva proprio dalla Colombia e quindi? Insomma, il prezzo è aumentato. Colombia e Stati Uniti, che sono Paesi alleati storicamente soprattutto nella lotta alla droga, ma evidentemente questo non è bastato per non far scattare questa crisi diplomatica commerciale che poi si è risolta in poche ore, ma che ci racconta come dice la stessa Casa Bianca, quale sarà lo stile di lavoro e negoziale del Presidente degli Stati Uniti. .