Migliaia di manifestanti e decine di trattori hanno sfilato domenica per le strade di Valencia, chiedendo le dimissioni del leader regionale Carlos Mazon per la gestione delle inondazioni che due mesi fa hanno causato oltre 200 vittime. I residenti criticano l’insufficienza degli avvisi e la tardiva risposta dei soccorsi. Mazon ha ammesso errori ma rifiuta di dimettersi, attribuendo responsabilità al governo centrale per i ritardi nei sistemi di allerta.