Trump metterà dazi contro l'Europa, sarà meno presente nella NATO, insomma per gli europei sarà un grande problema, per l'Italia anche e quindi cosa bisogna fare? Beh, bisogna far nascere un'Europa più forte è l'unica soluzione e bisogna farlo molto rapidamente altrimenti l'economia calerà, i posti di lavoro diminuiranno e noi ci sentiremo molto più deboli e fragili.