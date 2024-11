Nella città di Amsterdam la polizia è intervenuta per sedare nuovi scontri sulla scia dei disordini causati dalla visita dei tifosi israeliani del Maccabi. Gli agenti in assetto antisommossa e ufficiali in borghese sono intervenuti per bloccare decine di persone armate di mazze e petardi dopo lo scoppio di un incendio in un tram. Le autorità hanno arrestato tre dei presenti e hanno invitato gli abitanti ad allontanarsi dalla piazza.