La stagione della fioritura dei ciliegi, il tradizionale simbolo della primavera in Giappone, è arrivata presto e ha raggiunto il picco a Kyoto il 26 marzo stabilendo il record dell'anticipo da quando sono iniziate le registrazioni 1.200 anni fa. In questo video, realizzato proprio a Kyoto, si vede la fioritura dei ciliegi ripresa da una barca su un fiume. Credit: suu1103 via Storyful.