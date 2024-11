In Colombia le famiglie vittime dei narcos sono in attesa di ricevere la terra o i soldi promessi loro come risarcimento dal presidente Gustavo Petro. L’esecutivo, che deve corrispondere 1,1 miliardi di dollari a circa 600mila persone entro la fine del mandato, aveva assicurato di distribuire oltre 3 milioni di ettari di terra, ma i continui scontri con bande criminali rallentano il governo nel controllo di nuovi appezzamenti.