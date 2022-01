Covid, da Ue in arrivo nuove regole per i viaggi

Il lancio di oggetti contro la polizia, la risposta degli agenti che con lacrimogeni e idranti cercano di disperdere la folla. Ancora una volta Bruxelles è teatro di disordini e scontri durante le manifestazioni organizzate contro le restrizioni sanitarie. 50 mila i partecipanti secondo le forze dell'ordine. Un corteo pacifico partito intorno alle 11 dalla stazione nord della città, che ha raggiunto un'ora dopo il Parco del Cinquantenario, nei pressi dei palazzi delle istituzioni europee, dove hanno parlato diversi esponenti della protesta provenienti da diversi paesi, dove sono scoppiati i disordini al lancio dei primi oggetti contro le forze dell'ordine. Sei le persone arrestate prima dell'inizio del corteo. Bruxelles come Parigi o Washington, mentre nel mondo continuano le proteste più o meno numerose, più o meno pacifiche, contro le restrizioni imposte da diversi governi, in settimana potrebbero cambiare le regole per i viaggiatori europei. Si dirà infatti addio all'Europa a differenti colori. Le restrizioni infatti, secondo quanto contenuto nel testo della raccomandazione concordato dagli ambasciatori in vista del consiglio affari generali di martedì, non dipenderanno più dalla provenienza geografica del viaggiatore ma dallo stato del suo certificato Covid. Vaccinazione o guarigione o test con esito negativo. 72 ore prima per il tampone molecolare, 24 ore per il tampone antigenico. Resta a 9 mesi la validità del Green pass. Le mappe di contagio resteranno a livello informativo. Un nuovo modello di gestione della pandemia per quanto riguarda i viaggi. Un nuovo passo verso la normalità, almeno per i vaccinati.