Germania converte fabbriche di auto in impianti per la produzione di panzer

Da quasi 180 anni Goerlitz è sinonimo di produzione ferroviaria. L'intera economia locale ruota attorno a questo settore, ma ora lo scenario sta cambiando. La multinazionale francese Alstom ha deciso di chiudere il suo impianto produttivo e al suo posto la fabbrica assemblerà componenti per il carro armato tedesco Leopard 2. Un cambio di rotta che divide l'opinione pubblica, soprattutto in una regione dove i partiti contrari al riarmo, come l'estrema destra di AFD e le sinistre di BSW e di Linke, raccolgono grande consenso. Ma c'è anche chi vede la riconversione all'industria bellica come un'opportunità per rilanciare l'occupazione in un'area economicamente fragile. È questa è solo una delle fabbriche dove avverrà questa transizione perchè il CEO di Rheinmetall ha già proposto a Volkswagen di cambiare la produzione di alcune fabbriche da auto a Panzer. Un cambiamento che potrebbe ridefinire il futuro industriale della Germania. Da un lato molte aziende continuano a delocalizzare la produzione e licenziare. Dall'altro il comparto bellico sembra destinato a trainare l'economia, soprattutto dopo il nuovo pacchetto di riarmo approvato dal Bundestag. Ma non tutti sono convinti che sia la strada giusta. Un dilemma che va oltre Goerltz e che tocca all'intero paese. L'industria della difesa potrà essere davvero uno dei nuovi motori economici della Germania? .