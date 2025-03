Incendio a Heathrow, oltre 1.300 voli cancellati e blackout

Un lunghissimo giorno di passione per l'aviazione civile mondiale e in particolare per lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato di tutta Europa e il quarto in assoluto. L'aeroporto è rimasto fermo per gran parte della giornata, oltre 1.300 i voli cancellati a causa di un grave incendio che si è sviluppato all'interno della vicina centrale elettrica di Hayes. In serata lo scalo ha cominciato a riprendere le proprie attività ma ci vorranno giorni prima che il traffico su Londra possa tornare alla normalità. Ingenti anche i danni economici per l'aeroporto e per le compagnie coinvolte, con migliaia di passeggeri bloccati in diverse parti del globo. Una cosa è certa: sicuramente le indagini di polizia andranno avanti per settimane per cercare di capire esattamente che cosa sia successo alla centrale elettrica, se si sia trattato di un incidente oppure di un sabotaggio. Sul caso indaga infatti l'antiterrorismo di Scotland Yard. E se la polizia insiste che nessuna ipotesi viene al momento scartata, sull'incidente si allunga l'ombra della grave situazione politica internazionale e i sospetti, almeno di parte dei media britannici, si concentrano, a torto o a ragione, sulla Russia. .