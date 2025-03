Papa Francesco resta stabile, nuovi piccoli miglioramenti

La situazione è stabile, ma con alcuni piccoli miglioramenti. Le notizie della sala stampa della Santa Sede restituiscono un quadro sicuramente meno preoccupante delle scorse settimane. I miglioramenti riguardano principalmente la motricità e la respirazione, con la sospensione ormai assodata della ventilazione meccanica notturna, merito della fisioterapia motoria e respiratoria, appunto. Ancora una giornata trascorsa tra preghiera e lavoro, seppur lieve. La sesta settimana di ricovero per Papa Francesco dunque volge al termine e si va verso il sesto Angelus consecutivo non recitato ma solo diffuso. E poi il grande capitolo dei riti pasquali. Non c'è assolutamente una data di dimissioni dall'ospedale, come ripete la sala stampa, e di conseguenza si apre un doppio scenario: se a quella data sarà stato dimesso o sarà ancora ricoverato al Gemelli. In entrambi i casi chiaramente si dovrà pensare a dei sostituti tra i suoi più stretti collaboratori. Non esclude le dimissioni dall'ospedale, per Pasqua, il cardinal Victor Manuel Fernandez, prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Il Pontefice vorrebbe, aggiunge, anche se i medici devono essere sicuri al 100%. E poi spiega: Papa Francesco fatica a parlare ma lo stato generale del suo organismo è come prima. È un uomo di sorprese, conclude, ma escludo le dimissioni dalla carica. Certo, rispetto alle scorse settimane la situazione è meno complicata. Papa Francesco è migliorato e dopo un'altalena di notizie questo è il dato migliore. Ora il grande tema rimane il dopo, è chiaro che qualcosa dovrà cambiare. .