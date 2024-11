Greta Thunberg si unisce alla manifestazione a Tbilisi per Afgan Sadigov, giornalista azero e fondatore di Azel.tv, detenuto in Georgia e a rischio di estradizione in Azerbaigian. La protesta coincide con l'apertura del vertice COP29 sul clima a Baku, accendendo i riflettori su diritti umani e libertà di stampa.