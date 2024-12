Centinaia di devoti cattolici hanno scalato il vulcano Volcán de Agua in Guatemala sabato 30 novembre, portando in processione la statua del Cristo de las Alturas per riportarla nella cappella nel cratere. I fedeli, provenienti dai villaggi vicini, hanno trasportato la statua restaurata, rimossa a luglio per deterioramento, esprimendo gratitudine per le benedizioni attribuite al Cristo, venerato da 48 anni, per piogge e raccolti.