l re Carlo e il premier britannico Keir Starmer hanno accolto l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, per una visita di Stato in Gran Bretagna. L’arrivo, segnato da una cerimonia militare a Horse Guards Parade con il principe William e Kate, segna un’occasione per rafforzare i legami economici tra i due Paesi. Il Qatar, già importante investitore nel Regno Unito, è visto come un partner strategico per sostenere i piani di crescita e infrastrutture di Starmer.