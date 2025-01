Donald Trump è arrivato al Campidoglio a Washington insieme al presidente uscente Joe Biden, in vista del suo insediamento come 47º presidente degli Stati Uniti. L’evento, spostato all’interno della Rotonda per il freddo, segna un ritorno storico per Trump, che ha superato due impeachment e una condanna penale. Sarà il presidente più anziano mai insediato, con un Congresso a maggioranza repubblicana.