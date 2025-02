Starmer: in Ucraina necessaria pace che non premi l'aggressore

Non può essere una pace che premia l'aggressore o che fa rimanere regimi come l'Iran impuniti. Quindi dobbiamo stare dalla parte della pace e non dell'invasore. Siamo determinati a lavorare insieme per arrivare a un buon accordo. Abbiamo oggi discusso un piano per raggiungere una pace che sia giusta e duratura e che sia abbastanza forte da fermare Putin dal ritornare. Io credo che il Regno Unito sia pronto per portare il suo esercito come supporto per lavorare insieme agli alleati, perché questo è l'unico modo per rendere duratura la pace. .