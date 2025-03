Chinaya Madar, 78 anni, ex insegnante del sud di Israele, è in prima linea nelle proteste contro Netanyahu. Partecipa alle manifestazioni a Gerusalemme chiedendo la liberazione degli ostaggi e l’uscita di scena del premier. “Israele non è più una democrazia”, dice. Dopo anni di proteste contro la corruzione e la riforma della giustizia, ora per lei è “una battaglia per la sopravvivenza”. Due suoi nipoti sono al fronte a Gaza.