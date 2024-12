Noi abbiamo il 70% della popolazione universitaria che è composta da donne, quindi ci sono tantissime donne che partecipano effettivamente alla vita anche diciamo decisionale, ma con meno diritti perché davanti alla legge e valgono la metà. Quindi la fatica di affermarsi in una società patriarcale è quadruplicata. Però non per questo loro si arrestano davanti a quelle che sono queste leggi che da una parte vengono applicate e dall'altra no.