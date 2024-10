Il 18 ottobre Geoff Payne, padre del cantante Liam Payne, ha visitato il balcone dell'hotel di Buenos Aires da cui suo figlio è caduto e ha perso la vita. Dopo la visita, ha osservato fiori, lettere e fotografie lasciati dai fan in memoria del cantante attorno a un albero all'ingresso dell'hotel. Liam Payne, famoso per il suo ruolo nella band One Direction, è morto mercoledì 16 ottobre a causa di traumi multipli da caduta, in circostanze che coinvolgevano abuso di alcol e droghe.