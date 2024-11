In piazza San Pietro Papa Francesco ha pregato insieme ai fedeli per le vittime dell’alluvione che ha colpito la Spagna. Il Santo Padre ha anche deposto una rosa bianca sulla statua della Nostra Signora degli Abbandonati, patrona di Valencia. “Oggi preghiamo per Valencia e altri parti della Spagna che soffrono a causa dell’acqua”, ha detto Papa Francesco.