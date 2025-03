Mercoledì 19 marzo migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in Libia, Tunisia, Spagna e Stati Uniti dopo gli ultimi attacchi aerei israeliani su Gaza, che in due giorni hanno causato oltre 450 morti, secondo il ministero della Salute palestinese. A Tunisi e Barcellona, cortei hanno denunciato l’inerzia internazionale e chiesto il boicottaggio di Israele. Intanto, Israele ha ripreso le operazioni terrestri nel sud e centro della Striscia, aumentando le tensioni con Hamas.