Le autorità della Repubblica Dominicana hanno scoperto e sequestrato 2 tonnellate di cocaina dirette verso il porto di Anversa, in Belgio. Il carico era arrivato da Panama al porto di Caucedo, a Boca Chica, dove gli agenti hanno trovato la sostanza stupefacente in 2198 pacchetti di cartone nascosti in un container che trasportava vestiti. .