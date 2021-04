Sofagate, Michel: Non volevo incidente diplomatico. VIDEO

Io sono consapevole che queste circostanze hanno condotto vari di voi a considerare che, sul momento, avrei dovuto agire in modo diverso e questa è una critica che naturalmente posso capire. Ma, in quell'istante e senza il senno di poi che oggi abbiamo tutti, avevo deciso di non reagire ulteriormente per evitare di creare un incidente politico che consideravo più grave ancora e che avrebbe portato a rischio di rovinare mesi di preparativi politici e diplomatici, mesi di sforzi da parte delle nostre squadre, dei nostri teams sul piano Europeo. Naturalmente mi rendo conto che le immagini hanno potuto dare, soprattutto a molte donne, un senso di essere offese collettivamente e quindi vorrei confermare pubblicamente un mio impegno completo, totale, assoluto a sostenere le donne e la parità di genere in tutti i sensi, cosa che ho sempre fatto per altro nella mia carriera politica.