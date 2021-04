Sofagate, Von der Leyen: Accaduto perché sono donna. VIDEO

Non riesco a trovare giustificazioni per il trattamento che mi è stato assegnato nei trattati europei e quindi devo concludere che ciò che è successo è successo perché sono una donna. Una cosa del genere sarebbe successa se avessi portato un abito con una cravatta? Nelle immagini di incontri precedenti non ho visto la mancanza di sedie però non ho neppure visto delle donne in queste foto. Mi sono sentita ferita, mi sono sentita sola, come donna e come europea. Non è una questione che riguarda il protocollo o le disposizioni delle sedie. Questo riguarda ciò che noi stessi siamo, questo riguarda i valori, i valori che sono alla base della nostra Unione, questo dimostra quanto ancora dobbiamo fare prima che le donne siano trattate su un piede di parità, sempre, ovunque.