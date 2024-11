Due orsi neri hanno improvvisamente interrotto la quotidianità di un quartiere a Pasadena, in California, martedì 12 novembre. Le scuole della zona, tra cui la Crescenta Valley High School e la La Crescenta Elementary, hanno emesso un ordine di riparo in loco per precauzione. Uno degli orsi è stato ripreso mentre si rilassava su un albero vicino alla scuola superiore, per poi scendere e rovistare tra i rifiuti, mentre un altro orso, più piccolo, vagava per le strade del quartiere.