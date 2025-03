Trump: dal 2 aprile dazi al 25 per cento su auto importate

Tariffe al 25%, permanenti, in vigore dal 2 aprile su tutte le auto importate. Dev'essere vero, come dice Trump, che dazio è la sua parola preferita perché non si trattiene e anticipa un annuncio che avrebbe dovuto fare solo nei prossimi giorni. Il tono è trionfante, la Casa Bianca parla di circa 100 miliardi di dollari l'anno di nuove entrate, e pazienza se i mercati soffrono. "Se la caveranno", dice il Presidente e assicura: "le tariffe ci aiuteranno a ridurre tasse e debito. Chi acquisterà con un finanziamento un'auto prodotta in America potrà dedurre gli interessi dalla dichiarazione dei redditi". I dazi aiuteranno Tesla? Chiede qualcuno. Trump ammette che è possibile. "Ma Musk è un patriota e non ci ha chiesto favori", assicura. Confermata la data del 2 aprile per le tariffe reciproche, Trump ha annunciato che sarà applicata una certa indulgenza. Spiragli anche per la Cina. "Potrei prendere in considerazione una riduzione dei dazi", ha detto Trump, "se si riuscisse a raggiungere un accordo per TikTok". Il Presidente già pensa al prossimo obiettivo e ipotizza tariffe sul legname e sui prodotti farmaceutici. Mentre il suo vice Vance si appresta a partire per la Groenlandia poi, Trump ribadisce: "se l'isola non sarà nostra sarà impossibile garantire la sicurezza internazionale". .