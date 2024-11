All'alba del 6 novembre, Trump celebra la vittoria, in base alle proiezioni di Fox News, contro Kamala Harris, con un comizio a Palm Beach e il supporto di JD Vance. "È fantastico. Questi sono i nostri amici. Abbiamo migliaia di amici che fanno parte di questo incredibile movimento. Un movimento che nessuno ha mai visto prima. E francamente, credo che questo sia stato il più grande movimento politico di tutti i tempi. Non c'è mai stato nulla di simile in questo Paese” ha detto Donald Trump.