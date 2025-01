Udienza Papa, abuso su minori è un crimine atroce

Bambini schiavi, sfruttati, abusati. Bambini velocemente grandi, senza più sorrisi. Papa Francesco, nella catechesi di oggi, torna a parlare dei più piccoli, di quelli con gli occhi spenti, in ogni parte del mondo, perché usati in ogni modo. "L'abuso sui minori, di qualunque natura esso sia, è un atto spregevole, è un atto atroce. Non è semplicemente una piaga della società, no, è un crimine, è una gravissima violazione dei comandamenti di Dio. Nessun minore dovrebbe subire abusi, anche un caso è già troppo". Cita Madre Teresa di Calcutta il Papa, chiede il diritto di essere bambino, di essere speranza di un mondo migliore, chiede di poter crescere come persona. Posso contare su di te? Per farlo il Pontefice esorta in primis a non usare prodotti palesemente realizzati da minori e a non girarsi dall'altra parte di fronte a situazioni di dolore, sofferenza e sfruttamento. E alla stampa dice: "non abbiate paura, denunciate. Denunciate queste cose". Ma Bergoglio, come sempre, non dimentica la guerra e chi soffre. "Preghiamo per la conversione del cuore dei fabbricanti delle armi, perché col loro prodotto aiutano a uccidere". La speranza della pace, il saluto a fedeli e pellegrini in Sala Nervi che per qualche minuto ospita il circo, i sorrisi dei presenti e del Papa che si lascia coinvolgere da questo spettacolo che definisce un lavoro umano, un lavoro d'arte.