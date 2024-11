In America l'hanno chiamata la "victory dance" di Donald Trump. Nonostante non avesse ancora vinto le elezioni presidenziali, alla fine di uno degli ultimi comizi il tycoon si è lasciato andare in un balletto euforico sulle note di YMCA, poco prima di tornare nella sua residenza a Mar-a-Lago per seguire la nottata elettorale. Il siparietto è stato ripreso da Margo Martin, la sua responsabile della comunicazione, che lo ha postato su X rendendolo virale .