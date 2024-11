Un video pubblicato sui social media mostra una macchina per il voto non funzionante nella contea di Luzerne, in Pennsylvania, il giorno delle elezioni presidenziali statunitensi. Un'ordinanza del tribunale ha prorogato l'orario delle urne nel distretto di Laflin, nella contea di Luzerne, fino alle 21:30 di stasera, utilizzando il sistema di voto regolare e quelli successivi con scheda provvisoria, ha affermato il Dipartimento di Stato della Pennsylvania.