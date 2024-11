Usa, protesta pro-palestina blocca parata Thanksgiving a NY

Un gruppo di manifestanti filo-palestinesi ha brevemente interrotto la Macy's Thanksgiving Day Parade a New York. Seduti sotto la pioggia e con bandiere e striscioni recanti scritte come “Non celebrate il genocidio”, hanno bloccato il percorso davanti al carro di Ronald McDonald. La polizia ha arrestato i partecipanti. Il numero di detenuti non è stato precisato e le accuse sono ancora in corso di definizione. La parata, giunta alla 98esima edizione, è una tradizione nazionale seguita da migliaia di spettatori .