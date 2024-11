A Valencia migliaia di cittadini hanno protestato per le strade in seguito all’alluvione che ha colpito la regione e causato la morte di oltre 220 persone. I presenti hanno tappezzato il palazzo del governo regionale di Valencia con impronte di mani infangate mentre esponevano cartelli che recitavano “Le nostre mani sono sporche di fango, le vostre di sangue”. Gli abitanti hanno chiesto le dimissioni del leader regionale Carlos Mazon, accusato di non aver gestito la crisi. .