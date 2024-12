In Venezuela, una fondazione, con il sostegno del governo, mantiene fattorie di coralli sott'acqua per proteggerli dai cambiamenti climatici. Nel Parco Nazionale San Esteban, sull'isola Santo Domingo (Carabobo), sei specie di coralli duri vengono coltivate su strutture marine per combattere il surriscaldamento globale e l'acidificazione. I coralli, una volta cresciuti, vengono ripiantati per riabilitare le barriere. Dal 2022 sono stati piantati 2.500 frammenti di corallo Porites.