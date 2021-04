Nell' onorare la memoria di chi lottò per la libertà, dobbiamo anche ricordarci, che non fummo tutti, noi italiani, brava gente. Dobbiamo ricordare che non scegliere, è immorale, per usare le parole di Artom. Significa far morire un'altra volta, chi mostrò coraggio davanti agli occupanti e ai loro alleati e sacrificò, se stesso, per consentirci di vivere in un paese democratico.