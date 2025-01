"Il Presidente Mattarella ha richiamato ad un impegno alla Pace che il Movimento 5 Stelle condivide appieno. Il 2025 deve essere l'anno in cui lo Stato ritorni ad occuparsi dei problemi dei cittadini, dei lavoratori poveri, dei pensionati minimi, dei nostri giovani che sono costretti a lasciare il nostro Paese, delle imprese che sono vittime dell'incompetenza politica di chi non riesce a guardare lontano mentre in tutto il mondo si continua ad investire in armi e distruzione".