Regione Sardegna, collegio garanzia chiede decadenza Todde

È un atto amministrativo, ma potrebbe creare un vero e proprio caso con tanto di potenziale ritorno alle urne. Quello che riguarda il Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. La notizia arriva come un fulmine con altrettanta rapidità arriva la risposta dell'interessata, il collegio regionale di garanzia elettorale ha fatto un ordinanza di ingiunzione indirizzata al consiglio regionale chiedendo la decadenza di Todde da consigliere cosa che metterebbe a rischio anche la sua carica di governatore perché sarebbero state rilevate inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale dello scorso anno. La notifica è un atto amministrativo che impugnerò nelle sedi opportune, il commento immediato di Todde ho piena fiducia nella magistratura e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell'interesse del popolo sardo ha detto. A lei la solidarietà di tutto il centro-sinistra sardo in modalità campolargo formazione con cui il primo presidente la regione Sardegna donna della storia vinse le elezioni in meno di un anno fa; gli esponenti del centrodestra per ora parlano quantomeno di bruttissima figura e chiedono trasparenza. Adesso sarà il consiglio regionale a dover fissare una data per decidere sulla decadenza, nell'ipotesi della quale si dovrà tornare alle urne.