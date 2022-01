Devo svelare il segreto di Calenda perché Calenda non è stato soltanto al Quirinale, al Torrino perché era ministro, ci sei andato anche da bambino? Si, ci sono andato da bambino perché mio nonno era omonimo, Carlo Calenda, era consigliere diplomatico di Pertini al Quirinale, Ed io, mio nonno mi portò, mi ricordo due cose: la prima mi portò a vedere i Bronzi di Riace; non so se vi ricordate che i Bronzi di Riace per un periodo quando furono trovati, furono esposti al Quirinale; ed io ci andai il giorno dell' inaugurazione del Governo Spadolini; ed ero molto ovviamente molto piccolo e mi lasciò tipo 5 ore con questi Bronzi di Riace. Io me lo ricordo come un 'inferno.