Colucci: autonomia differenziata fatta così penalizza tutti

L'autonomia differenziata del Ministro Calderoli penalizza non solo le regioni del sud ma anche quelle del nord, nel momento in cui le rinchiude in una dimensione regionale che è completamente antistorica e non consente loro di svolgere politiche ad esempio politiche energetiche, politiche ambientali, politiche relative al commercio estero, è impensabile che piccole regioni possano competere in un mercato che è ormai globalizzato e l'hanno capito anche gli imprenditori del nord, questa non è una battaglia solo per il sud, è una battaglia per l'intero Paese anche per il nord.