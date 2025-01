Candiani: autonomia è principio costituzionale

La Consulta è tra l'altro in una formazione ridotta ma che non è composta da giudici nominati da questo Governo, da questa maggioranza di fresco come avrebbe potuto essere già fatto. Ha dato un parere contrario al referendum semplicemente andando a verificare che la portata del referendum stesso avrebbe conflitto con il dettato costituzionale che contiene il principio di autonomia, ecco con questo ovviamente viene cassata quindi quell'iniziativa extraparlamentare fuori dal Parlamento fatta dalle forze di sinistra.