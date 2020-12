Amendola a Sky TG24: da 27 dicembre via al vaccino in Europa

Innanzitutto diamo una buona notizia. La buona notizia è che 27, 28 e 29 dicembre parte la vaccinazione europea. Abbiamo fatto un accordo buono, l'Europa da tempo si è messa a raccogliere risorse, soprattutto a partecipare ai consorzi per il vaccino quindi oggi l'annuncio della Presidente Ursula Von Der Leyen da una luce in fondo al tunnel, inizieremo con i vaccini e inizieremo a farlo tutti insieme in Europa, quindi io credo che per realismo arrivare a questo appuntamento con un sacrificio, il sacrificio lo dobbiamo fare tutti, soprattutto durante le vacanze di Natale, sia un gesto non solo di di coraggio, ma anche di buonsenso.