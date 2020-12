Bonafede: no a sterili polemiche di maggioranza

Abbiamo apprezzato molto il fatto che il Presidente del Consiglio abbia deciso di iniziare questa interlocuzione con le singole delegazioni. Il recovery plan rappresenta l'occasione di una svolta per il nostro Paese non soltanto in termini di ripartenza, ma anche per disegnare proprio il Paese per i prossimi 10 anni. Abbiamo anche chiesto che ci sia, che venga costituito un gruppo di lavoro che possa consentire di lavorare sul recovery plan in vista del del Consiglio dei ministri che poi esaminerà appunto il recovery plan. Un gruppo di lavoro che include al suo interno rappresentanti delle forze politiche di maggioranza. Lasciamo da parte ogni sterile polemica perché i cittadini italiani non meritano in un momento come quello che stiamo vivendo di assistere allo spettacolino di una politica che litigare, parla di crisi di Governo che parla di rimpasti.