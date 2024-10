Calderone: stupita da sindacati, non creiamo lavoro precario

Sono più stupita quando, invece, sento dei commenti e leggo dei commenti, anche di parte sindacale, in cui si ascrive a un testo come quello del DDL lavoro, tutta una serie di valutazioni che non sono tecniche e non rispondono invece a quello che esattamente è il dettato delle norme che noi abbiamo scritto. Io non credo che si possa dire in questo momento storico, precisamente, che il governo sta attuando una politica di precarizzazione rispetto al mondo del lavoro. I numeri non dicono questo. I numeri dicono invece che siamo in una condizione assolutamente diversa.